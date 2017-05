ALITALIA: DELRIO 'C'è INTERESSE', COMMISSARI PUNTANO 2018/ADNKRONOS

18 maggio 2017- 18:31

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - Il 'dossier' Alitalia suscita interesse sul mercato. A poche ore dalla pubblicazione del bando di gara per le manifestazioni di interesse, è questa l'assicurazione che arriva dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, mentre intanto prende corpo la rotta dei commissari straordinari che si proietta in un orizzonte temporale che punta a 'scavallare' il 2017. E a indicarlo chiaramente è stato Luigi Gubitosi, commissario straordinario e coordinatore della 'trojka' che dal 2 maggio alla guida dell'aviolinea. Una strategia quella messa a punto dai commissari che, parallelamente alla procedura di gara, poggia sulla predisposizione di un piano che, oltre a rivedere tutta la struttura dei costi dell'azienda, muove anche sulla leva dei ricavi con l'apertura di nuove destinazioni come le Maldive, il ritorno in India a New Delhi e l'obiettivo di operare un collegamento giornaliero per Los Angeles anche in inverno. "Vogliamo completare la winter season e scavallare l'anno. Questo è possibile se riusciremo a ottenere i risparmi che ci accingiamo a fare su tutta la struttura dei costi", ha spiegato Gubitosi, nella prima audizione tenuta insieme agli altri due commissari, Enrico Laghi e Stefano Paleari, davanti alle Commissioni riunite dei Trasporti, Lavoro e Attività produttive della Camera. "Stiamo facendo i primi studi sulla summer 2018, lasciando magari in eredità qualcosa a chi arriva. Noi non andiamo in un'ottica di breve periodo", ha sottolineato Gubitosi, che ha anche indicato la necessità di una "revisione e rafforzamento del management", prevedendo anche degli avvicendamenti. "Stiamo lavorando attivamente sui ricavi e non solo sui costi. Il mancato sviluppo non va visto come una ineluttabilità", ha aggiunto riferendosi ai "limiti" propri di un'amministrazione straordinaria.