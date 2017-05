ALITALIA: DELRIO 'C'è INTERESSE', COMMISSARI PUNTANO 2018/ADNKRONOS (4)

18 maggio 2017- 18:31

(AdnKronos) - In attesa che la gara entri nel vivo con il primo step del 5 giugno, scadenza fissata per le manifestazioni di interesse, i riflettori si puntano sui potenziali investitori di Alitalia. "Ero sicuro che ci sarebbe stato interesse per la compagnia. Nelle prossime settimane ci saranno molti interessi che dovremo valutare", ha detto Delrio rispondendo a chi gli chiedeva dell'interesse manifestato da parte di fondi cinesi. Per il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, "bisogna lasciare lavorare i Commissari di Alitalia. E' inutile parlare di potenziali acquirenti finché non si manifestano" e "sarebbe anche poco serio".