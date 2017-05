ALITALIA: DELRIO, MERCATO POTRà TROVARE INVESTITORI INTERESSATI

2 maggio 2017- 20:11

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - Il mercato del trasporto aereo italiano "è un mercato importante per il Paese, per la crescita del pil e lo sviluppo del turismo" e "siamo convinti che potrà trovare investitori interessati". A sottolinearlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, parlando al termine del Consiglio dei ministri. "Era obbligatorio procedere - ha quindi detto - a seguito della richiesta del cda di ammissione all'amministrazione straordinaria. Era importante mantenere i diritti dei collegamenti aerei". "Alitalia - ha aggiunto Delrio - mantiene sul mercato nazionale una quota superiore al 40% e non poteva essere liquidata un'azienda di queste dimensioni".