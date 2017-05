ALITALIA: DELRIO, NO SPEZZATINI, MANTENERE VALORE AZIENDA PIù POSSIBILE INTATTO (2)

3 maggio 2017- 14:20

(AdnKronos) - Per questo, ha argomentato ancora il ministro delle Infrastrutture, quando i vertici della compagnia polemizzano sulle low cost e la mancanza di piano per il turismo mentre "i ricavi andavano molto peggio" del previsto e rispetto alle altre compagnie, "già da un anno pensavamo che queste fossero scusanti per non vedere la realtà: 10 milioni di mancata promozione turistica non possono giustificare una perdita di 600 milioni, con tutte le altre compagnie che invece stanno guadagnando". "Quindi - ha aggiunto - a se i soci ci hanno messo i soldi, se non ci sono alterazioni della concorrenza in Italia, con regole che sono uniformi in tutta Europa, allora c'è qualcosa di diverso, ci sembrava che qualcuno stesse cercando scuse".