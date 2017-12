ALITALIA: DELRIO, NO SVENDITE, AUSPICIO TRATTATIVA IN ESCLUSIVA A BREVE

30 dicembre 2017- 08:52

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - Su Alitalia, "ci prenderemo il tempo che serve. Non vogliamo svendere". Ad assicurarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio. "Io ritengo - afferma in un'intervista a 'La Repubblica' - che una trattativa in esclusiva, se assisteremo ad un'evoluzione positiva del dialogo, sia a portata di mano. Insomma il deal si farà. E può darsi che si aggiungano nel corso delle prossime settimane altre offerte di sostegno a quelle già incassate. Ci sono proposte industriali e altre finanziarie, come quelle dei fondi. L'auspicio è proprio quello di poter affidare la trattativa in esclusiva in tempi brevi". "Vogliamo dare - sottolinea Delrio - una prospettiva solida ad Alitalia così come sta accadendo per Meridiana. Alla nostra compagnia serve ambizione e non un ridimensionamento. Ecco perché non serve fare presto ma fare bene tutti i passaggi necessari per farla rinascere privilegiando un serio piano di sviluppo".