ALITALIA: DELRIO, TAGLI MAGGIORI SONO UNO DEI RISCHI POTENZIALI

3 maggio 2017- 15:21

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - La possibiltà di tagli ancora più drastici da parte di un eventuale compratore di Alitalia, rispetto a quelli, previsti dal precedente piano industriale "è uno dei rischi potenziali". A indicarlo è stato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio in un'intervista a Uno Mattina. Delrio ha quindi sottolineato come il Governo "pur non essendo parte in causa, perché la compagnia non è di proprietà dello Stato, si è fatto parte attiva per cercare" una mediazione, come quella raggiunta, che avrebbe consentito di "mantenere in equilibrio l'azienda".