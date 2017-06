ALITALIA: DELRIO, TEMA TETTO 49% VA RIPRESO IN UE, PERCORSO LUNGO

12 giugno 2017- 14:33

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - Il tema della revisione del tetto limite del 49% della partecipazione di una compagnia extra Ue in un vettore comunitario "andrebbe ripreso". A sollecitarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio. "Nella prima proposta della Commissione non c'è. Io ho insistito. Questo argomento andrebbe ripreso e comunque è un percorso molto lungo", ha detto Delrio, commentando, a margine di un convegno in vista del G7 Trasporti, l'esito del Consiglio dei ministri della Ue che si è svolto la settimana scorso in Lussemburgo e che ha confermato il tetto del 49%. Intanto, il ministro Delrio ha riferito di essere "in contatto costante" con i commissari straordinari di Alitalia, che, in questa fase, stanno esaminando e verificando i requisiti delle manifestazioni di interesse arrivate per la compagnia, in vista dell'apertura della data room, che, come ha indicato il commissario Luigi Gubitosi, dovrebbe avvenire tra il 15 e il 20 giugno.