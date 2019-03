18 marzo 2019- 15:29 Alitalia: Delta, continuiamo a esplorare vie per lavorare con Fs

Roma, 18 mar. (AdnKronos) - "Delta conferma che continua a esplorare le vie per lavorare le vie per lavorare con le Ferrovie dello Stato e mantenere la nostra partnership con Alitalia nel futuro". E' quanto dichiara l'aviolinea statunitense. "Le discussioni sono in corso e Alitalia è un partner di Delta da lungo tempo".