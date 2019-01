22 gennaio 2019- 19:47 Alitalia: Delta-Af e Lufthansa in pista, a un bivio ricerca partner/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - In questo scenario, ancora tutto in fieri, il cda delle Fs potrebbe decidere per una proroga della presentazione del nuovo piano industriale oltre il 31 gennaio. Data, in realtà, che non è stata mai formalizzata ma la proroga dei termini per la restituzione del prestito ponte entro il 30 giugno rende ora possibile questo slittamento. L’obiettivo, comunque, secondo quanto spiegano fonti vicine all’operazione, sarebbe quello di arrivare a un quadro più definito entro febbraio.Il ruolo delle Fs è quello di polo aggregante di un'operazione di sistema. A valle dell’operazione, il gruppo guidato da Gianfranco Battisti dovrebbe arrivare a detenere nella newco una quota non superiore al 25%. Le Ferrovie, già nell'offerta vincolante presentata il 31 ottobre scorso, hanno subito messo nero su bianco che l’accordo con un partner internazionale è 'conditio sine qua non' per chiudere la partita Alitalia. Rimane alto l'allarme dei sindacati che temono ristrutturazioni, con tagli di flotta e personale anche se dal Governo sono sempre arrivate rassicurazioni sulla salvaguardia dell'occupazione. "Preoccupa il silenzio del ministro Di Maio", dice oggi l'Usb che parla di "sorprendente ritardo" nelle convocazioni promesse a dicembre scorso, da attivare presso il Mit per l’avvio di un tavolo per il riordino del settore e presso il Mise per gli aggiornamenti necessari sulla vertenza in atto per Alitalia. Intanto, la sigla sindacale ha convocato l'assemblea dei lavoratori Alitalia il 13 febbraio e assemblee pubbliche per discutere sul tema del contratto contratto valido per i vettori operanti in Italia A Roma il 19 febbraio e a Milano il 21 febbraio prossimo.