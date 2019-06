23 giugno 2019- 15:19 Alitalia: Di Battista, 'Benetton? sarei contrario'

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Io sarei contrario, in quanto i Benetton hanno anche la gestione degli aeroporti e per me sarebbe un conflitto di interessi: gestire aeroporti ed essere anche proprietari". Lo dice Alessandro Di Battista a In Mezz'ora in Più sull'ingresso in Alitalia.