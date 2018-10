10 ottobre 2018- 09:09 Alitalia: Di Maio, entro mese si può chiudere dossier

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Il nostro obiettivo per Alitalia è farla diventare una compagnia strategica per il turismo italiano. Per farlo, serve un controllo pubblico ma dobbiamo anche attrarre partner privati. Sono molto fiducioso che entro fine mese si possa chiudere brillantemente anche questo dossier". Ad annunciarlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio parlando a Radio Anch'io su Radio Uno. "Un pensiero va a tutti quelli che ci lavorano. Non abbiamo nessun interesse- ha quindi assicurato - allo spezzatino nè a svenderla a chi si vuole fregare le rotte. Alitalia non sarà una vacca da mungere".