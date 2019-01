31 gennaio 2019- 12:41 Alitalia: Di Maio, 'in regime proroga ma lavoro Fs incoraggiante'

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Siamo al 31 gennaio e entro oggi andava formalizzato il piano industriale, ma come ho sempre detto ai sindacati la mia intenzione era di discutere preventivamente quello che si poteva discutere del piano industriale prima di arrivare alla formalizzazione. Siamo, di fatto, quindi in un regime di proroga". Lo ha detto Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera. "Il lavoro con Ferrovie dello Stato e i partner privati va avanti ed è molto incoraggiante e ci porterà sicuramente a rilanciare Alitalia rispettando i termini del prestito ponte che a giugno va restituito".