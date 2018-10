10 ottobre 2018- 09:17 **Alitalia: Di Maio, parte prestito equity, poi attori privati**

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Conversione di una parte del prestito ponte in equity e raccolta sul mercato con "attori privati". E' questa la soluzione prospettare dal ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio. "Ad Alitalia serve un ottimo management e non altri soldi pubblici. Abbiamo già un prestito ponte fatto dal governo precedente. Convertiamo una parte di quello in equity e un'altra parte la raccogliamo sul mercato con gli attori privati", ha spiegato. "Interessante sarebbe poi portare avanti progetti di intermodalità Tra Ferrovie e Alitalia", ha aggiunto.