12 ottobre 2018- 11:36 **Alitalia: Di Maio, piano ambizioso non solo per salvare ma per rilanciare**

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Abbiamo un piano ambizioso non solo per salvare ma per rilanciare la compagnia". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio al termine dell'incontro con i sindacati sul tavolo Alitalia. "Non ragioniamo su una linea di galleggiamento", ha assicurato.