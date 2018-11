20 novembre 2018- 19:22 Alitalia: disco verde a Fs, ora nel vivo 'Progetto az'/Adnkronos

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - Entra nel vivo il 'Progetto Az' delle Fs spa. La procedura per la vendita di Alitalia segna oggi un'altra tappa con la comunicazione formale al gruppo guidato da Gianfranco Battisti del via libera all'offerta vincolante presentata il 31 ottobre scorso. Un tassello, considerato scontato visto che la proposta delle Ferrovie era considerata in 'pole position', ma che era comunque atteso. Lo stesso Battisti, questa mattina, attendeva una conferma da parte dei commissari che già la scorsa settimana avevano inviato al comitato di sorveglianza del Mise la relazione conclusiva stilata al termine dell'esame delle proposte arrivate dai potenziali acquirenti. E la conferma è arrivata in serata con la lettera nella quale si comunica alle Fs che l'offerta "è stata positivamente valutata dai commissari sentito il ministero vigilante". Dopo il disco verde dei commissari, le Fs possono giocare ora a tutto campo. Innanzitutto, perché ora, spiegano fonti vicine al dossier, possono procedere alla confirmatory due diligence per poter andare a vedere numeri che ancora non era stato possibile visionare, e, come previsto dall'offerta vincolante, poter, in questa fase, elaborare un nuovo piano industriale. In realtà, il lavoro delle Fs era già cominciato da settimana, anche dopo la presentazione della proposta il 31 ottobre, con una serie di incontri e contatti ma da ora in poi ci si muove sul binario dell'ufficialità. Come previsto dall'offerta vincolante, le Ferrovie si riservano di costituire una newco con la partecipazione di un primario vettore aereo. Il giro d'orizzonte è già cominciato. "Stiamo interloquendo con molti operatori e tra questi c'è Easyjet, ma non solo", ha detto Battisti che oggi a Milano ha presentato il nuovo orario invernale 2018-2019. "Presto potremmo essere in grado di annunciare qualcosa di definito. Stiamo registrando molto interesse intorno alla capacità progettuale di Fs e alla sua leadership nel gestire questo processo", ha sottolineato.