ALITALIA: DOMANI A MALPENSA REGUZZONI E SINDACI PER DIRE NO A PRESTITO PONTE

5 maggio 2017- 17:08

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Una manifestazione di protesta all'aeroporto della Malpensa contro il prestito ponte concesso dal governo ad Alitalia. E' quella organizzata dall'ex capogruppo della Lega Nord Marco Reguzzoni, che attraverso i suo social ha lanciato un appello per domani, sabato 6 maggio, alle ore 10.30 al Terminal 1 dello scalo varesino (gate 19 del piano partenze). La manifestazione è stata fatta propria anche da alcuni sindaci del territorio che sono ancora in attesa di incassare gli arretrati sulla tassa d’imbarco: "Quella di domani - spiega Reguzzoni - è una protesta che non ha colore politico, è un modo per dare voce a un territorio che è stato sacrificato sull’altare degli interessi politici di pochi, ai suoi sindaci che ancora oggi attendono gli oltre 92 milioni di euro di arretrati della tassa d’imbarco e a tutti i cittadini, imprenditori e lavoratori del sedime aeroportuale che con l’abbandono di Malpensa da parte di Alitalia sono stati vittima di una scelta scellerata. Saremo lì - conclude Reguzzoni - per dire basta con gli aiuti di Stato a un'azienda che ha già ampiamente dimostrato di non essere capace di stare sul mercato". Quella di domani sarà anche l’occasione per raccogliere le firme a sostegno dell’istanza Ancai, volta proprio a rimediare la beffa della tassa comunale di imbarco: 6,5 euro pagati da ogni passeggero, di cui ai comuni arrivano solo 10 centesimi.