ALITALIA: DOMANI COMMISSARI DA CALENDA, INCONTRI CON LUFTHANSA E AF/ADNKRONOS

14 gennaio 2018- 16:15

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - Si profila un vero e proprio tour de force, nei prossimi giorni, per il dossier Alitalia. Giorni che potrebbero segnare uno snodo nella procedura della vendita della compagnia alla luce dei colpi di scena che si sono verificati la scorsa settimana, con la possibile discesa in campo di Air France Klm, e degli appuntamenti in agenda per la prossima. E il primo è quello di domani quando, nel pomeriggio, i commissari straordinari, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, incontreranno al Mise il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, e quello delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio. Un vertice nel corso del quale saranno passate al vaglio tutte le opzioni in campo in vista della prossima tappa che dovrà dare il via alla trattativa in esclusiva con il potenziale acquirente. C'è, dunque, il fatto nuovo dell'interesse di Air France-Klm, che ha sparigliato le tessere del mosaico e gli schieramenti che, fino a pochi giorni, fa vedevano Lufthansa in pole position rispetto alla concorrente EasyJet che, secondo rumors, si sarebbe alleata con il fondo di private equity statunitense Cerberus. E il ruolo del colosso franco-olandese in questa partita sarà uno dei principali punti che verrà analizzato domani. Ieri, Air France-Klm ha dichiarato in una nota ufficiale di non aver presentato una propria offerta per Alitalia e di avere avuto accesso a informazioni confidenziali. Una smentita, in qualche modo obbligata dal momento che Air France-Klm non ha effettivamente presentato alcuna offerta nei termini previsti dalla procedura, che prevede, comunque, new entry in cordata con soggetti che hanno presentato la loro proposta vincolante. Quello che non è stato smentito è l'interesse per l'operazione, che, dunque, rimane confermato.