ALITALIA: DOMANI COMMISSARI DA CALENDA, INCONTRI CON LUFTHANSA E AF/ADNKRONOS (2)

14 gennaio 2018- 16:15

(AdnKronos) - La settimana prossima i commissari dovrebbero incontrare i rappresentanti di Air France-Klm. E l'ipotesi è che questa scenda in campo con Easyjet. Non sorprende che il gruppo franco-olandese abbia riaperto il dossier Alitalia, vista, a livello strategico e di mercato, l'importanza della posta in gioco. E questo, a maggior ragione, con Lufthansa che ribadisce, alle sue condizioni, tutto l'interesse per l'acquisizione di Alitalia. E anche con Lufthansa è in calendario nei prossimi giorni un incontro. I commissari dovrebbero volare a Francoforte mercoledì prossimo. Giovedì scorso, il ceo della compagnia tedesca ha inviato una lettera al ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, nella quale mette nero su bianco la necessità di una profonda ristrutturazione per poterla poi acquisire. Un lavoro che dovrà essere svolto dall'amministrazione straordinaria. Ma, come hanno spiegato fonti vicine al dossier, ristrutturazione è da collocarsi in una fase successiva all'eventuale firma di un impegno di acquisto, come avviene in questo tipo di acquisizioni. Insomma, prima, deve avvenire il signing, ovvero il pre-accordo, che impegna il potenziale acquirente ad acquistare.Altro fronte è quello transatlantico. I commissari tornano da una missione che li ha visti impegnati ad Atlanta e a New York, dove hanno incontrato i vertici di Delta Air Lines e Cerberus. Se il fondo di private equity ha ufficialmente manifestato mesi fa il suo interesse per l'acquisizione di tutta la compagnia, la novità è rappresentata invece dalla discesa in campo della compagnia Usa. Degli esiti di questi incontri riferiranno i commissari domani a Calenda.