ALITALIA: DOMANI NUOVO ROUND SU CONTRATTO, AL LAVORO SU PROROGA

29 gennaio 2018- 18:15

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - Riparte domani il confronto tra Alitalia e sindacati in vista dell'imminente scadenza della proroga, il 31 gennaio, del contratto di lavoro dei dipendenti dell'aviolinea. L'appuntamento tra le parti è fissato per domani mattina ma, secondo quanto ipotizzano fonti sindacali, quello di domani potrebbe non essere il round decisivo e potrebbero essere necessari tempi supplementari per arrivare alla soluzione che si prospetta che è quella di un'ulteriore proroga del contratto (si tratta della quarta).Un'opzione, della quale si parla ma che, spiegano le stesse fonti, ancora non è formalmente stata oggetto di discussione, è quella del prolungamento della validità dei trattamenti economici e normativi del contratto di lavoro al 30 aprile prossimo. Data, questa, in cui scade anche la proroga della cassa integrazione, come prevista dai verbali firmati nello scorso ottobre al ministero del Lavoro. Come è emerso nel confronto della scorsa settimana, l'azienda punterebbe a introdurre alcune modifiche nella parte normativa del contratto e, in particolare, sul ricorso ai congedi parentali ritenendo necessario un maggiore anticipo per richiederli. I sindacati avrebbero invece chiesto garanzie per l'attivazione dei percorsi di riqualificazione del personale in cassa.