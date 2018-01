ALITALIA: DOMANI NUOVO ROUND SU CONTRATTO, AL LAVORO SU PROROGA (2)

29 gennaio 2018- 18:15

(AdnKronos) - Mentre prosegue il tavolo sul contratto, i riflettori sono sempre puntati sulla procedura di vendita di Alitalia. Una partita tutta aperta e dai tempi al momento ancora incerti quanto alla sua possibile conclusione. Ma in questo caso, almeno, il tempo non sembra giocare contro. Come ieri ha evidenziato il commissario straordinario, Luigi Gubitosi, in un'intervista, Alitalia si trova oggi in condizioni senz'altro migliori rispetto a quando è cominciata la procedura all'inizio di maggio 2017. Ad attestarlo c'è il trend dei ricavi che, dopo aver chiuso con un +1% il 2017, rafforzano la loro crescita nel primo trimestre con un incremento del 4-5%. Inoltre, pressochè intatto, è il prestito ponte, dopo aver chiuso il 2017 con 807 milioni in cassa e 103 milioni in deposito presso la Iata.