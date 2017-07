ALITALIA: DOMANI SI CHIUDE DATA ROOM, ATTESA PER OFFERTE NON VINCOLANTI

20 luglio 2017- 18:13

Roma, 20 lug. (AdnKronos) - Ore 18 di domani 21 luglio: è questa la nuova deadline sulla strada della cessione di Alitalia. Come previsto dalla tabella di marcia messa a punto dei tre commissari straordinari, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, si chiude la data room, aperta a fine giugno, e i potenziali acquirenti dell'aviolinea devono presentare, entro l''ora x' fissata, le loro offerte non vincolanti presso lo studio del notaio Atlante di Roma. Il cammino di Alitalia arriva così a un nuovo snodo cruciale. Infatti, l'attesa è tutta puntata non solo sul numero delle offerte che arriveranno sul tavolo dello studio del notaio Atlante di Roma ma, soprattutto, sui loro contenuti perché i soggetti interessati sono stati chiamati a presentare le proposte in base alle quali i commissari dovranno poi elaborare il programma dell'amministrazione straordinaria. Dei 33 'pretendenti' che avevano inviato la manifestazione di interesse il 5 giugno scorso, circa una quindicina sono stati poi ammessi alla data room, cioè alla consultazione e all'analisi dei dati messi a disposizione dalla compagnia nell'ambito del processo di vendita. Con l'apertura della buste, entra nel vivo l'esame delle proposte da parte dei commissari. I potenziali acquirenti devono indicare a quale delle tre opzioni indicate nel bando di gara sono interessati: vendita in blocco; cessione dei singoli asset, cioè il cosiddetto spezzatino; ristrutturazione economico-finanziaria. Valutate queste proposte, dunque, la gestione commissariale stilerà un programma dell'amministrazione straordinaria nel quale indicherà la strada che è ritenuta percorribile e che, pertanto, verrà seguita.