ALITALIA: DOMANI SI CHIUDE DATA ROOM, ATTESA PER OFFERTE NON VINCOLANTI (2)

20 luglio 2017- 18:13

(AdnKronos) - I tempi per il varo del nuovo programma sono stretti. Come più volte indicato dai commissari, il termine è, infatti, quello di fine mese. Il programma sarà sottoposto all'autorizzazione del ministero dello Sviluppo economico e, una volta ottenuto il via libera, verrà pubblicato un nuovo bando di gara i primi di agosto. Un passaggio, questo, che segnerà l'avvio della fase 'clou' della procedura di vendita con l'apertura della data room, che prevederà un ulteriore e più approfondito esame dei dati, in vista della presentazione delle offerte vincolanti entro ottobre prossimo. Tra l'altro, in questa fase, potrebbero scendere in campo anche nuovi soggetti. Sui soggetti che hanno presentato la manifestazione di interesse e che poi sono stati ammessi alla data room, in queste settimane, le carte sono rimaste rigorosamente coperte. Il numero circolato dovrebbe attestarsi tra 12 e 15 soggetti. In pista, secondo i rumors, ci sarebbero, tra gli altri, big del settore come Delta, Lufthansa, Etihad, British Airways, Ryanair e EasyJet ma anche fondi di private equity, come Indigo Capital e Cerberus. L'obiettivo dichiarato, in più occasioni, da parte dei commissari è quello della vendita in blocco. Obiettivo riaffermato ieri anche dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, che ha indicato anche la possibilità di un allungamento dei tempi del commissariamento nel caso in cui non dovessero arrivare offerte che mantengano l'integrità della compagnia.