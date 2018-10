15 ottobre 2018- 15:25 Alitalia: EasyJet, interessati a compagnia ristrutturata e in consorzio

Roma, 15 ott. (AdnKronos) - "EasyJet continua ad essere interessata ad una Alitalia ristrutturata, come parte di un consorzio". E' questa la posizione ribadita oggi da EasyJet su Alitalia. "Le discussioni sono in corso. Tuttavia easyJet non è a conoscenza di quali decisioni il Governo potrà eventualmente prendere sulla procedura di vendita", spiegano fonti della compagnia low cost. Il mese scorso, in un'intervista, il ceo di EasyJet, Johan Lundgren, aveva dichiarato che la compagnia era ancora interessata ad Alitalia ed in contatto con il Governo italiano. EasyJet è una delle tre compagnie, insieme a Lufthansa e Wizz Air, ad aver presentato un'offerta per Alitalia nell'ambito della procedura di vendita che scade il 31 ottobre prossimo. Dal fronte tedesco, il 4 ottobre scorso, un portavoce di Lufthansa aveva ribadito che Alitalia, nello stato attuale, non interessa alla compagnia ma di avere, tuttavia, ancora "idee per un'Alitalia strutturata in modo nuovo".