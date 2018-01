ALITALIA: EASYJET, NOSTRA SOLUZIONE SODDISFA ESIGENZE COMMISSARI

23 gennaio 2018- 10:07

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "La soluzione di EasyJet soddisfa completamente le esigenze dei commissari". Ad affermarlo è stata Frances Ouseley, direttore per l’Italia di EasyJet, nel corso di una conference call in occasione della presentazione dei dati del primo trimestre della compagnia low cost britannica. "Noi - ha spiegato - siamo una compagnia fortemente focalizzata sul breve-medio raggio. Nel tempo, nel corso dei colloqui con i commissari di Alitalia abbiamo acquisito le loro esigenze e definito una soluzione in linea al 100%".Quanto alla possibile cordata con Air France-Klm, Ousely ha sottolineato che "tutta questa vicenda è uscita sulla stampa in modo creativo": "noi non siamo in grado di commentare speculazioni di stampa. Quello che possiamo dire è che la soluzione di EasyJet soddisfa completamente le esigenze dei commissari". "Il problema di Alitalia - ha evidenziato Ouseley - sono le perdite sul medio raggio" ed EasyJet avanza una proposta per "risolverlo".