18 marzo 2019- 15:13 Alitalia: EasyJet si ritira da operazione

Roma, 18 mar. (AdnKronos) - EasyJet esce dalla partita Alitalia. Ad annunciarlo la compagnia low cost britannica in una nota. "A seguito delle conversazioni con Ferrovie dello Stato Italiane e Delta Air Lines per la creazione di un consorzio che valutasse le opzioni per le future operazioni di Alitalia, easyJet ha deciso di ritirarsi dal processo", riferisce l'aviolinea. "easyJet conferma - prosegue la compagnia - il suo impegno per l’Italia quale mercato chiave della compagnia, dove attualmente trasporta 18,5 milioni di passeggeri ogni anno, impiegando 1400 piloti e assistenti di volo con contratti di lavoro italiani. Continueremo a investire nelle tre basi di Milano, Napoli e Venezia come abbiamo fatto negli ultimi anni, aggiungendo rotte e capacità".