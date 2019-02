13 febbraio 2019- 20:37 Alitalia: Easyjet, trattativa con Fs e Delta, ancora no certezza su finalizzazione

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - EasyJet conferma "di essere in trattativa con Ferrovie dello Stato Italiane e Delta Air Lines per la creazione di un consorzio che valuti le diverse opzioni per le future operazioni di Alitalia". E' quanto sottolinea la compagnia low cost dopo che oggi il Cda di Fs ha annunciato l'avvio della trattativa. Easyjet aveva manifestato ad ottobre 2018 un interesse non vincolante nei confronti di un'Alitalia ristrutturata. "In questa fase non vi è alcuna certezza che l’operazione sarà finalizzata, easyJet fornirà ulteriori aggiornamenti se e quando lo riterrà opportuno", spiega ancora la compagnia.