ALITALIA: FASSINA, GOVERNO CAMBI ROTTA, NO AL COMMISSARIAMENTO

29 aprile 2017- 20:44

Roma, 29 apr. (AdnKronos) - "Su Alitalia, il Governo cambi rotta. Rassegnarsi all'amministrazione straordinaria e al commissariamento si porta dietro il rischio altissimo di riacquisizione degli aerei da parte delle società di leasing. Il governo non trascuri tale rischio". Ad affermarlo in una nota è Stefano Fassina di Sinistra Italiana-Possibile."Sarebbe un'ulteriore insostenibile conseguenza di una linea irresponsabile che rifiuta l'ingresso dello Stato nel capitale di un'azienda che potrebbe risollevarsi con un credibile piano industriale e un adeguato management, prosegue l'esponente della Sinistra. Sono in gioco asset industriali e di servizi qualificati e migliaia di posti di lavoro a Roma e a Napoli, dove Atitech dipende dai crediti di Alitalia", conclude Fassina.