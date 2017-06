ALITALIA: FILT, SERVE SOLUZIONE INDUSTRIALE, PRESERVARE UNITARIETà

21 giugno 2017- 16:30

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - Una soluzione industriale che preservi l'unitarietà della compagnia. A chiederla è il segretario nazionale della Filt-Cgil, Nino Cortorillo, nel corso di un'audizione al Senato. "Aspettiamo di vedere chi ha manifestato interesse. La soluzione deve avere un carattere industriale e non finanziaria e deve mantenere l'intero perimetro del gruppo e l'insieme integrato delle sue attività". Per Cortorillo, fondamentale è poi la definizione di un sistema di regole per il comparto "che interessi le compagnie aeree e tutte le imprese della filiera". "Se mettiamo insieme la debolezza delle imprese e dell'assetto regolatorio l'esito è quello a cui siamo ciclicamente sottoposti", ha detto Cortorillo.