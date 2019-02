1 febbraio 2019- 16:30 Alitalia: Filt, via a procedure per mobilitazione lavoratori compagnia e settore(2)

(AdnKronos) - “Abbiamo deciso unitariamente per una ferma presa di posizione - riferisce la Filt Cgil - a seguito del quadro di incertezza complessivo del settore e sul piano industriale della nuova Alitalia che avrebbe dovuto essere presentato entro il 31 gennaio 2019. Inoltre, è parziale ed insufficiente il rifinanziamento del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo che sostiene oltre 10 mila lavoratori di tutte le imprese del settore e che necessita di una soluzione strutturale"."E’ assente anche - denuncia la Filt - un intervento normativo specifico per il sostegno del contratto collettivo di lavoro del comparto e contro il dumping contrattuale. Sono infine in corso numerose criticità contrattuali irrisolte che caratterizzano la vita operativa dei lavoratori del settore e del Gruppo Alitalia”. "Si avvii prontamente un percorso di confronto e di coinvolgimento del sindacato - conclude la Filt-Cgil - che consenta di dare risposte e certezze ai lavoratori di Alitalia e di tutto il trasporto aereo e che scongiuri la mobilitazione generale, altrimenti inevitabile”.