31 ottobre 2018- 16:45 Alitalia: Fit, accordo su cigs non basta, chiesto incontro a Fs

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - “L’accordo sulla proroga della Cigs e, conseguentemente, l’accordo sulla proroga della validità del contratto di lavoro per i lavoratori di Alitalia sono condizioni necessarie ma non sufficienti”. A dichiararlo è il segretario generale aggiunto della Fit-Cisl Salvatore Pellecchia. “In assenza della ripresa del confronto con il Ministro dello Sviluppo Economico sull’evoluzione del percorso finalizzato al rilancio della compagnia - prosegue il sindacalista - abbiamo richiesto un incontro urgente all’AD del gruppo FS alla luce della presentazione dell’offerta vincolante per l’acquisto dei rami d’azienda delle società Alitalia-Società Aerea Italiana e Alitalia Cityliner"."È necessario verificare le condizioni poste da FS per partecipare all’operazione e gli eventuali riflessi sulle attività assicurate dalle società del Gruppo”, conclude Pellecchia.