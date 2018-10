12 ottobre 2018- 14:25 Alitalia: Fit, dopo rilancio aprire tavolo trasporto aereo

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Dopo il rilancio di Alitalia occorre andare fino in fondo e risollevare tutto il settore del trasporto aereo: per questo abbiamo già chiesto al Ministro dei Trasporti di aprire un tavolo ad hoc". Così Salvatore Pellecchia, Segretario generale aggiunto della Fit-Cisl, a valle dell’incontro di oggi al ministero dello Sviluppo economico per Alitalia.La riunione di oggi al Mise, rileva, "è stata positiva. Il ministro Di Maio si è assunto, a nome del Governo, impegni importanti per rilanciare la compagnia e, conseguentemente, salvaguardare i livelli occupazionali. Se la posizione del Governo è di affrontare questa vertenza come un’opportunità, è un buon punto partenza". Ma sullo sfondo, aggiunge Pellecchia, "restano le criticità di tutto il settore del trasporto aereo: parliamo del contratto collettivo nazionale scaduto, delle compagnie aeree che non lo applicano e quindi fanno dumping contrattuale e sociale, della crisi in cui versano tante aziende dei servizi a terra. Pertanto, risolto i problemi di Alitalia solleciteremo il Mit, per competenza, affinché apra un tavolo per affrontare il tema del riassetto complessivo del settore", conclude.