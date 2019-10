24 ottobre 2019- 19:09 Alitalia: Fit, intervenga su fornitore servizi catering, non rispetta contratto

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Se Alitalia, in quanto committente che risponde in solido, non agisce sul fornitore dei servizi di catering che sceglie quali previsioni contrattuali applicare e quali no, ci vedremo costretti a chiamarla alle proprie responsabilità". Così in una nota la Fit-Cisl in merito al trattamento in pejus rispetto al contratto di settore riservato alle lavoratrici e ai lavoratori che dovessero avere problemi di salute. "La società di catering scelta dai Commissari - prosegue la Federazione dei trasporti cislina - ha stabilito che, nell’anno, il lavoratore non abbia i primi tre giorni di malattia pagati al 100% se si ammala per la terza volta. Insomma, oltre al danno anche la beffa. Questo comportamento vìola l’articolo 43 del contratto collettivo nazionale del Trasporto aereo/parte specifica Catering aereo e causa un grave danno a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori con patologie croniche o recidivanti''.