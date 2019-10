24 ottobre 2019- 19:09 Alitalia: Fit, intervenga su fornitore servizi catering, non rispetta contratto (2)

(Adnkronos) - ''Come sindacato non possiamo accettare un simile trattamento unilaterale, che crea per giunta un pericoloso precedente, spingendo altre aziende del settore a tagliare il costo del lavoro usando mezzi simili”, aggiunge la Fit Cisl.Conclude la Fit-Cisl: “Le lavoratrici e i lavoratori in questione non possono subire il danno derivante dalla malattia e la beffa dal datore di lavoro che, contrariamente a quanto accade nel settore, decide unilateralmente di non riconoscere i sacrosanti diritti delle maestranze. Chiediamo che Alitalia intervenga immediatamente, in quanto committente di questa impresa. Come Federazione, infatti, abbiamo sempre preteso che i committenti non si voltino dall’altra parte, perché al contrario devono sentirsi responsabili e pretendere che i contratti di settore siano rispettati non solo al proprio interno ma anche dalle proprie aziende appaltatrici”.