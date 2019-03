18 marzo 2019- 17:04 Alitalia: Fit, prendiamo atto ritiro EasyJet, subito confronto con governo

Roma, 18 mar. (AdnKronos) - “Il ritiro di Easyjet dalla trattativa con Fs e Delta su Alitalia ripropone l’urgenza dell’avvio di un tavolo permanente di confronto con il ministero dello sviluppo economico”. A dichiararlo Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl, commentando l'annuncio della compagnia low cost britannica. “Come temevamo – prosegue Pellecchia - la negoziazione si sta protraendo troppo e rimane dagli esiti incerti. Il tempo continua a scorrere e si rischia di impedire alla compagnia di cogliere tutte le opportunità che il mercato offre. Siamo a marzo: a questo punto dell’anno avremmo già dovuto vedere il piano industriale per sfruttare al meglio la stagione estiva, che come è noto è la più redditizia. Un simile contesto spiega la preoccupazione crescente delle lavoratrici e dei lavoratori della compagnia di bandiera”. “In una situazione del genere - dice Pellecchia - non possiamo più attendere. La conferenza nazionale del trasporto aereo organizzata dal Ministro è un buon inizio ma non è sufficiente. Di Maio ci convochi subito per affrontare la situazione sia di Alitalia sia di tutto il settore, tenendo conto che lunedì prossimo si terrà un primo sciopero di tutte le lavoratrici e i lavoratori del trasporto aereo”.