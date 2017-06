ALITALIA: FIT, SI RILANCI COMPAGNIA IN SUA TOTALITà

7 giugno 2017- 16:09

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - "Dall’incontro di oggi al Ministero del Lavoro, all’interno della procedura di cassa integrazione straordinaria, emerge il numero dei lavoratori coinvolti: 828 unità per il personale di terra, 190 piloti e 340 assistenti di volo". Ad affermarlo in una nota è Emiliano Fiorentino, il segretario nazionale della Fit-Cisl."Mentre sul personale navigante la cigs è prevista totalmente a rotazione - spiega Fiorentino -, per il personale di terra sono stati individuati 317 dipendenti che saranno messi a zero ore, mentre gli altri a rotazione. Su questi numeri bisogna ragionare e lavorare di più, perché passi il messaggio chiaro che Alitalia deve trovare un acquirente che la rilanci nella sua totalità. Evitare di collocare persone a zero ore sarebbe il primo messaggio forte in questa direzione. La prossima settimana seguiranno degli incontri tecnici, per analizzare ogni area interessata dalla cassa integrazione", conclude.