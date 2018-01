ALITALIA: FIT, SUO ACQUISTO è OPPORTUNITà PER TUTTI

11 gennaio 2018- 17:07

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - “Poco confortante”. Così Emiliano Fiorentino, segretario nazionale Fit-Cisl, commenti la notizia secondo cui Lufthansa avrebbe scritto al ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, per chiedere ulteriori tagli in Alitalia come precondizione per accedere alla fase successiva della trattativa per il suo acquisto. “La ristrutturazione chiesta da Lufthansa è importante – prosegue Fiorentino - Queste sono parole che come rappresentanti dei lavoratori e a difesa del lavoro e dell’occupazione del nostro Paese non possiamo ascoltare e tantomeno accettare. Siamo certi che anche il nostro Governo, dopo aver investito molto per il risanamento della compagnia, sia in risorse umane che economiche, non prenderà in considerazione tali richieste". "Altresì ci auguriamo che il Governo farà meglio comprendere che acquistare una parte delle quote della nostra compagnia aerea è sicuramente una grande opportunità di crescita e sviluppo per tutti, che non può essere ricondotta a una mera operazione speculativa”, conclude Fiorentino.