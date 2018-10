12 ottobre 2018- 14:19 Alitalia: Fnta, bene tavolo permanente e reperimento risorse pubbliche (2)

(AdnKronos) - Fnta, sototlinea, "ha altresì appreso con soddisfazione che il governo ha recepito l'urgenza della necessità di prorogare il finanziamento al Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo che consentirà di accompagnare Alitalia e l'intero settore nel processo di risanamento e rilancio". La Federazione infine ha richiamato "l'attenzione del governo sulla necessità di interventi urgenti nel riassetto delle regole dell'intero settore del Trasporto Aereo, con speciale attenzione all'Enac, ente essenziale per regolare e vigilare sul settore, e ai necessari interventi per correggere le anomalie che si sono nel tempo stratificate con particolare riguardo alla mancanza di copertura pubblica, attraverso l'Inps o l'Inail, delle indennità di malattia per il Personale Navigante del trasporto Aereo, Piloti e a Assistenti di Volo, che attualmente sono completamente a carico delle aziende attraverso la contrattazione collettiva e quindi con evidente disparità tra lavoratori".