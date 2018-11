19 novembre 2018- 11:40 Alitalia: Fnta, ora Di Maio nomini nuovo commissario

Roma, 19 nov. (AdnKronos) - Nominare subito un nuovo commissario straordinario di Alitalia. All'indomani della nomina di Luigi Gubitosi ad amministratore delegato di Tim, è questa la richiesta che giunge dalla Fnta. "La Federazione nazionale del trasporto aereo in rappresentanza dei piloti e degli assistenti di volo di Alitalia dopo l’uscita del commissario coordinatore Gubitosi ieri nominato ad di Tim, richiede un urgente intervento del Mise perché si nomini un nuovo Commissario con specifiche e adeguate competenze nel settore del Trasporto Aereo", dice la Fnta."Il momento - evidenzia la Fnta - è di estrema delicatezza e criticità per le sorti di Alitalia che vede, in piena stagione invernale con relativo drenaggio di liquidità, l’approssimarsi della scadenza del prestito governativo di 900 milioni ed ancora l’assenza di un piano industriale definito che possa determinare le azioni necessarie ed urgenti volte al definitivo risanamento dei conti aziendali e successivo rilancio sul mercato di Alitalia quale compagnia di bandiera nazionale".L’Fnta reitera pertanto la richiesta di convocazione da parte del Ministro Di Maio del “tavolo permanente” su Alitalia presso il Mise, anche con riferimento allo stato dell’arte del progetto industriale di acquisizione da parte di Fs e dei connessi partner industriali internazionali con particolare riferimento al vitale mercato del Nord America. L’Fnta informa inoltre di aver richiesto un incontro ai vertici delle Fs sul tema Alitalia per poter fornire il proprio contributo di esperienza ultradecennale nel settore e per portare la voce delle migliaia di piloti ed assistenti di volo che lavorano in Alitalia".