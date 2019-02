26 febbraio 2019- 15:49 Alitalia: Fnta, parole Tria passo indietro, chiarire ruolo Mef

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - "Le dichiarazioni del Ministro dell’Economia Giovanni Tria circa la necessità di valutare il piano industriale della nuova Alitalia prima di stanziare eventuali risorse a sostegno dello stesso non solo risultano preoccupanti ma segnano un oggettivo passo indietro per il positivo rilancio del vettore". Ad affermarlo è la Fnta, la Federazione nazionale del trasporto aereo, che riunisce piloti e assistenti di volo delle associazioni professionali di Anpac, Anpav e Anp. "I ripetuti riferimenti alla necessità di trovare una ‘soluzione di mercato’ sono chiaramente in contraddizione -sottolinea la Fnta - con le dichiarazioni di sostegno più volte espresse dal Ministro Luigi Di Maio. È evidente che mettere in discussione parte del capitale di partenza, soprattutto considerando che il vettore al momento è in amministrazione controllata, potrebbe essere motivazione di estrema cautela da parte di partner stranieri quali Delta e EasyJet. Parlare di ‘piano industriale’ senza perdite lascia intendere la necessità di dover contenere gli investimenti, al di sotto della dotazione minima ritenuta necessaria per il corretto posizionamento della compagnia sul mercato di riferimento"."Ad un mese dal termine previsto per la finalizzazione del piano industriale, siamo ancora in attesa dell’avvio del confronto istituzionale sul riassetto del settore del trasporto aereo e dei lavori riguardanti il contratto collettivo nazionale applicabile ai vettori stabilmente basati in Italia. Anpac, Anpav e Anp chiedono che il ministro Di Maio, regista dell’operazione, chiarisca formalmente la posizione del Governo su Alitalia: le rassicurazioni verbali iniziano ad essere insufficienti a garanzia del futuro delle numerose professionalità che lavorano per la compagnia aerea, delle loro famiglie e dell’indotto".