1 febbraio 2019- 18:19 Alitalia: Fnta, piloti e assistenti volo pronti a mobilitazione

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - Piloti e assistenti di volo sul piede di guerra. Anche la Fnta, la federazione nazionale del trasporto aereo, cui aderiscono le associazioni professionali di categoria Anpac, Anpav e Anp, hanno attivato le procedure di regolamento previste dalla legge sul diritto di sciopero. La decisione, spiega la Ftna, è motivata dalla "situazione oltremodo critica in cui versa il trasporto Aereo nazionale, dalle incertezze sul futuro del Gruppo Alitalia Sai in amministrazione straordinaria, dalla mancata stabilizzazione dei necessari finanziamenti al Fondo di Solidarietà del trasporto aereo". E, ancora, la Fnta denuncia i "ritardi nelle annunciate convocazioni di tavoli istituzionali sul riassetto del settore del Trasporto Aereo, sulla definizione del progetto di risanamento e rilancio di Alitalia e sulla connessa necessità di dotare la futura compagnia di bandiera e l’intero settore di un contratto collettivo nazionale applicabile ai vettori stabilmente basati in Italia, negoziato e stipulato anche dalle associazioni professionali maggiormente rappresentative del personale navigante, piloti ed assistenti di volo, delle principali compagnie aeree operanti sul territorio nazionale".