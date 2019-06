26 giugno 2019- 18:40 Alitalia: fonti M5S, 'dispiace Lega pensi a Benetton e non a vittime'

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - “Dispiace che la Lega si preoccupi più di Atlantia e della famiglia Benetton che delle vittime che persero la vita nella tragedia del ponte Morandi. Non capiamo questa battaglia a difesa di un’azienda privata. Il governo era stato chiaro sulla revoca della concessione, ora ci auguriamo che nessuno voglia rimangiarsi la parole davanti al dolore delle famiglie, a quasi un anno di distanza da quella terribile tragedia". Così fonti M5S all'Adnkronos, in risposta ai malumori della Lega sulla volontà dei 5 Stelle di procedere con la revoca delle concessioni ad Autostrade, con le possibili ricadute sulla partita Alitalia. "Noi sulla revoca andiamo avanti come un treno - proseguono i 5 Stelle - Chi ha sbagliato deve pagare i suoi sbagli, non può restare impunito. Lo Stato non è più sordo né cieco davanti ai cittadini”.