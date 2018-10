17 ottobre 2018- 18:15 Alitalia: Fs al lavoro su dossier, primo incontro Battisti con commissari/Adnkronos

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - Corsa contro il tempo per trovare una soluzione sul futuro di Alitalia. In vista della deadline del 31 ottobre prossimo, giorno in cui scade la procedura di vendita della compagnia, per le Fs spa, scese ufficialmente in pista venerdì scorso con una manifestazione di interesse non vincolante, è entrato nel vivo il lavoro nella 'data room' per esaminare tutte le carte e tutti i dati per poter presentare un'offerta vincolante. Un incontro tecnico, riferiscono fonti vicine al dossier, si è svolto oggi tra l'amministratore delegato di Alitalia, Gianfranco Battisti, e la terna commissariale composta da Luigi Gubitosi, Stefano Paleari ed Enrico Laghi. Un incontro che si è svolto all'insegna del massimo riserbo sia sul luogo dove si è svolto sia sui contenuti e i possibili sviluppi. I tre commissari si sono intrattenuti, tuttavia, a lungo, questa mattina, presso la sede dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Quello che è certo è che in queste ore e in questi giorni le Fs, che sarebbero affiancate dall'advisor Mediobanca, dovranno scandagliare tutti gli elementi a disposizione, finanziari e industriali, per poter arrivare alla formulazione di un'offerta vincolante entro i tempi fissati dalla procedura. Una fase delicata e stringente, dunque, per la holding di Villa Patrizi che, comunque, per muovere i suoi passi, come da prassi, deve avere l'indirizzo strategico da parte dell'azionista Mef. E, prima ancora, a monte, ci dovrà essere un definitivo chiarimento politico su quello che dovrà essere il futuro assetto della newco, con la definizione delle modalità dell'intervento dello Stato nella newco e di quello di altri attori, come Fs ma anche Cassa Depositi e Prestiti, che come ha spiegato. La definizione della compagine pubblica, cuore dell'operazione, dovrebbe essere il primo pilastro da porre, cui dovrebbe seguire l'ingresso di un partner industriale internazionale.