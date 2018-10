17 ottobre 2018- 18:16 Alitalia: Fs al lavoro su dossier, primo incontro Battisti con commissari/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Più volte, nei giorni scorsi, il numero uno di Fs Battisti ha spiegato che il gruppo è interessato a operazioni di sistema finalizzate a intercettare l'aumento dei flussi turistici, e cioè di natura industriale, e di non essere "focalizzato" su operazioni finanziarie. L'ad ha parlato, ad esempio, di possibili risparmi grazie all'eliminazione di sovrapposizioni come nel caso di voli brevi su tratte coperte dai treni ad alta velocità. Una decisione, comunque, dovrà poggiare sul nuovo piano industriale di Alitalia. E un ingresso in Alitalia rappresenterà, a sua volta, un tassello fondamentale del nuovo business plan al quale sta lavorando Battisti. Non ha dubbi il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, che una soluzione positiva arrivi entro fine mese. "Chiuderemo entro la fine di ottobre e penso che la chiuderemo bene", ribadisce oggi. "Le migliaia di dipendenti devono stare tranquilli e fiduciosi che sarà un vettore nazionale che rilancerà il turismo", assicura. Ma l'allerta dei sindacati, che venerdì andranno al ministero del Lavoro per prorogare la cigs al 23 marzo prossimo, non s'abbassa, soprattutto alla luce di dichiarazioni delle compagnie aeree, come EasyJet, che si dicono interessata a un'Alitalia ristrutturata. "Alitalia non ha bisogno di ridimensionamento, né del perimetro di attività e neppure dell’organico”, dichiara il segretario generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi. “Chiunque voglia fare offerte per ridimensionarla – avverte - se ne faccia una ragione: perché non saremo d’accordo a ridurre le nostre aspettative e per questo siamo pronti a dare battaglia”. Piuttosto, dice, "serve la partecipazione dello Stato e il coinvolgimento dei lavoratori nel controllo della sua gestione e serve un partner industriale-finanziario internazionale, cha abbia come obiettivo lo sviluppo di Alitalia"