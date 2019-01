28 gennaio 2019- 18:16 Alitalia: Fs al lavoro su partner, Delta-Af in pole (2)

(AdnKronos) - La scorsa settimana, le Fs hanno chiesto ai commissari straordinari una proroga di un mese per avere più tempo per predisporre il progetto. Sempre la scorsa settimana una delegazione di Delta è stata a Roma dove ha proseguito il confronto con il gruppo guidato da Gianfranco Battisti e gli advisor. L'architettura del piano vedrebbe l'ingresso nella newco di Delta e Air France- Klm con una quota del 20% ciascuna. Le Fs, che in questa fase svolgono il ruolo di polo aggregante, a valle dell'operazione intendono detenere una quota non superiore al 25%. In campo anche il Mef che dovrebbe detenere il 15% attraverso la conversione in equity di parte del prestito. Dovrebbero essere coinvolti poi altre partecipate pubbliche e fondi.Sul fronte industriale, il piano targato Delta-Af prevederebbe una compagnia dal perimetro più ridimensionato rispetto all'attuale con 110 aerei, rispetto agli attuali 118, e fino a 10 mila dipendenti rispetto agli attuali 12 mila. Numeri ben inferiori a quelli proposti da Lufthansa la cui offerta prevederebbe fino a 6 mila esuberi. Nei giorni scorsi, dal quartier generale di Francoforte la compagnia ha ribadito la sua posizione ufficiale: nessun investimento con il Governo italiano o in una società controllato dal Governo. Se mai, si può pensare a una partnership importante. Si tratta ora di vedere se il passo indietro da Alitalia e, quindi, dal mercato italiano, al quale non è facile rinunciare, sia definitivo.