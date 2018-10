15 ottobre 2018- 18:24 Alitalia: Fs entrano in 'data room', faro su ruolo Stato in capitale/Adnkronos

Roma, 15 ott. (AdnKronos) - Tempi stretti per sciogliere il rebus sul futuro di Alitalia. Si preannunciano, infatti, due settimane serrate in vista della deadline del 31 ottobre, giorno in cui scade la procedura per la vendita della compagnia, e per uno dei principali attori chiamati in causa, le Fs Spa, entra nel vivo il lavoro in vista di una presentazione di un'offerta entro quella data. Dopo aver annunciato la presentazione di una manifestazione di interesse non vincolante, venerdì scorso, il gruppo guidato da Gianfranco Battisti è da oggi entrato nella 'data room' della compagnia e avrà accesso a tutte le carte disponibili per poter muovere i prossimi passi. Proprio la scorsa settimana, parlando al Senato, il commissario straordinario di Alitalia, Enrico Laghi, ha comunicato che la 'data room' è stata aggiornata anche con gli ultimi dati finanziari relativi al trimestre estivo, che ha portato una boccata d'ossigeno con il ritorno a un piccolo utile di circa 2 milioni di euro. "Oggi ci sono sul piano tecnico tutti gli elementi per potersi manifestare e presentare un'offerta nei termini di legge previsti", aveva rilevato Laghi in quell'occasione. Ma, come da prassi, spiegano fonti vicine al dossier, prima di compiere ulteriori passi, le Fs attendono che l'azionista Mef dia il proprio indirizzo strategico. Un passaggio, questo, che, evidentemente, alla luce delle ultime scintille su uno dei punti nevralgici dell'operazione, cioè l'intervento dello Stato nel capitale della newco, con una quota del 15% che dovrebbe far capo al Mef, tra il titolare del Tesoro Giovanni Tria e il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, richiede un definitivo chiarimento a livello politico.