15 ottobre 2018- 18:24 Alitalia: Fs entrano in 'data room', faro su ruolo Stato in capitale/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - L'atteso chiarimento su quella che dovrà essere la futura governance di Alitalia, secondo fonti di governo, dovrebbe arrivare a stretto giro di posta in una riunione in settimana tra il Premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Negli ultimi giorni, il numero uno di Fs Battisti ha spiegato che il gruppo è interessato a operazioni di sistema finalizzate a intercettare l'aumento dei flussi turistici in Italia, e cioè di natura industriale, e di non essere "focalizzato" su operazioni finanziarie. L'ad ha parlato, ad esempio, di possibili risparmi grazie all'eliminazione di sovrapposizioni come nel caso di voli brevi su tratte coperte dai treni ad alta velocità. Una decisione, comunque, dovrà poggiare sul nuovo piano industriale di Alitalia. Il quadro tratteggiato ai sindacati da Di Maio, nell'incontro al Mise, vede, oltre al ritorno dello Stato nel capitale di Alitalia e oltre a un ruolo di Fs e anche di Cdp, il salvataggio e il rilancio di Alitalia prevede anche una partnership con un vettore internazionale. Delle tre compagnie che avevano presentato l'offerta nell'ambito della procedura di vendita che scade a fine mese, EasyJet, Lufthansa, Wizz Air, è EasyJet a confermare oggi di "essere interessata ad una Alitalia ristrutturata, come parte di un consorzio". "Le discussioni sono in corso. Tuttavia easyJet non è a conoscenza di quali decisioni il Governo potrà eventualmente prendere sulla procedura di vendita", spiegano fonti della compagnia low cost.