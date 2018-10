15 ottobre 2018- 18:24 Alitalia: Fs entrano in 'data room', faro su ruolo Stato in capitale/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Dal fronte tedesco, il 4 ottobre scorso, un portavoce di Lufthansa aveva ribadito che Alitalia, nello stato attuale, non interessa alla compagnia ma di avere, tuttavia, ancora "idee per un'Alitalia strutturata in modo nuovo". I riflettori sono, comunque, anche puntati su altre grandi compagnie extraeuropee quali Delta e vettori cinesi come China Eastern. Intanto, venerdì prossimo parte la procedura per la proroga della cassa integrazione straordinaria dei lavoratori di Alitalia. E' stato, infatti, convocato per il 19 ottobre prossimo l'incontro tra azienda e sindacati presso la sede del ministero del Lavoro. L'appuntamento è alle ore 10. La compagnia ha richiesto la prosecuzione della cigs fino al 23 marzo 2019, in continuità con l'attuale regime che scade il 31 ottobre prossimo. La nuova cassa, che scatta dal primo novembre e 'copre' la stagione invernale, interessa 1570 unità 'full time equivalent', di cui 950 addetti di terra e 620 naviganti. Di questi, 100 comandanti, 100 piloti e 420 assistenti di volo.