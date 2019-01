7 gennaio 2019- 19:44 Alitalia: Fs in missione in Usa, si punta a stretta con Delta/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Il gruppo guidato da Gianfranco Battisti sta, intanto, proseguendo nella confirmatory due diligence, avviata a novembre per avere tutti gli elementi e gli aggiornamenti della situazione di Alitalia. Il ruolo che le Fs intendono avere nel Progetto Az è quello di essere un polo aggregante con altri partner con l'obiettivo di detenere, a valle dell'operazione, una quota di minoranza, intorno al 20% della newco. Archiviata la pausa natalizia, i sindacati sono in attesa degli sviluppi del dossier Alitalia. Il 12 dicembre scorso si è svolto l'incontro con il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, per fare il punto sulla situazione e sulle prospettive della compagnia. Secondo fonti sindacali, un nuovo incontro non dovrebbe, però, essere imminente e bisognerà aspettare qualche settimana.