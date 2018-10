2 ottobre 2018- 13:09 Alitalia: Ftna, subito soluzioni, piloti e assistenti pronti a sciopero

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - Il tempo delle soluzioni per Alitalia sta per scadere, se non è addirittura già scaduto, e in assenza di una chiara indicazione di rotta sul futuro della compagnia, piloti e assistenti di volo sono pronti ad avviare una fase di mobilitazione fino allo sciopero. È un allarme rosso quello che giunge dalla neonata Fnta, la federazione nazionale del trasporto aereo costituita dalle associazioni professionali di categoria, Anpac, Anpav e Anp."È una situazione pericolossima e preoccupante e ancora non sappiamo a quali soluzioni sta pensando il Governo", avvertono all'unisono i rappresentanti di Fnta in vista delle scadenze stringenti che attendono la compagnia nelle prossime settimane e mesi: il 31 ottobre scadono, infatti, la procedura di vendita, la cassa integrazione e i contratti di lavoro mentre il 15 dicembre scade il termine per la restituzione del prestito ponte.