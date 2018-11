19 novembre 2018- 14:35 Alitalia: Furlan, preoccupati, capire se reale ingresso Fs e partner

Roma, 19 nov. (AdnKronos) - "Siamo preoccupati per Alitalia, anche perche’ l'ultimo incontro ormai è datato nel tempo ed il Ministro Di Maio ci aveva assicurato che su Alitalia ci sarebbe stato un tavolo permanente, ma finora non abbiamo avuto più notizie". A sottBruxelles, 19 nov. (AdnKronos) -olinearlo, a margine della conferenza dei servizi Cisl Lombardia, è la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, ricordando "dicembre è vicino e ci sono scadenze importanti per Alitalia". Fra meno di un mese, infatti, il 15 dicembre, scade il termine per il rimborso del prestito ponte. "Quindi io invito il Ministro Di Maio a riconvocare il tavolo. Serve un confronto serio, realistico, dire le cose come stanno sul futuro di Alitalia, non solo perche’ ci sono in ballo migliaia di posti di lavoro ma anche per discutere del futuro della nostra compagnia di bandiera e del sistema aereo. Bisogna capire - evidenzia Furlan - a che punto è e se è reale l'ingresso di Ferrovie ma ancora di più capire chi è il partner internazionale assolutamente indispensabile per aumentare le rotte intercontinentali".